CdM - Osimhen, gli esami hanno riscontrato anomalie: il piano per il Bologna

Dopo lo scontro con Romero in Atalanta-Napoli, Victor Osimhen ha riportato un trauma cranico ed è tornato in infermeria. Il rientro è leggermente slittato a causa di alcune anomalie, stando a quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno: "Osimhen lavorerà a parte fino a venerdì senza fare i colpi di testa, gli esami dopo il trauma cranico di Bergamo hanno riscontrato qualche anomalia. Se ai controlli di venerdì sarà tutto rientrato, il centravanti nigeriano lavorerà in gruppo per la rifinitura e tornerà a disposizione per la partita contro il Bologna".