CdM - Ospina, Gollini e Sirugu: le ultime sul nodo portiere

Nodo portieri ancora da scogliere in casa Napoli, con Luciano Spalletti che vorrebbe la conferma di Ospina e il club che valuta alternative. Sulla questione questi gli aggiornamenti del Corriere del Mezzogiorno.

"In porta s’attende ancora di capire se ci sono i margini per andare avanti con Ospina, che prende tempo per verificare se l’idea Real Madrid diventa uno scenario concreto. Piace Gollini, che rientra all’Atalanta dopo l’esperienza in prestito con diritto di riscatto al Tottenham. Se dovesse, invece, servire un vice, Sirigu il 30 giugno è svincolato dopo l’esperienza al Genoa e il Napoli ha già avuto dei contatti".