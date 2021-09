Cdm - Ospina, pronto un charter dopo Colombia-Cile: coinvolti 4 club italiani

Si fa sempre più concreta l’ipotesi del volo privato per consentire a David Ospina di arrivare in tempo, scrive il Corriere del Mezzogiorno che rivela che ci sono stati contatti con le altre società italiane che hanno giocatori impegnati in Colombia-Cile per l’organizzazione di un charter. Gli “italiani” coinvolti - si legge. -sono Cuadrado della Juventus, Vidal dell’Inter, Pulgar della Fiorentina e Medel della Bologna che così tornerebbero in tempo.