CdM - Ounas, il Leicester sfida il Cagliari: ingaggio alto al giocatore ma meno di 10 mln al Napoli

Come vi stiamo raccontando in queste ore, c'è anche il Cagliari sulle tracce di Adam Ounas. Il giocatore franco-algerino sarebbe stuzzicato dalla soluzione estera (verso la Premier), e alcune proposte di sicuro non mancano. Come quella del Leicester, raccontata da Il Corriere del Mezzogiorno: "Il club del presidente Giulini vuole convincere Ounas con un ingaggio di 1,5 milione di euro a stagione, il Leicester gli propone uno stipendio da 2,2 milioni ma ha intenzione di dare al Napoli meno di 10 milioni di euro".