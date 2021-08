CdM - Ounas può essere la svolta per il mercato: tre club interessati

La carta Adam Ounas per finanziare il mercato in entrata: questo sembra essere il piano del Napoli per l'ultimo periodo di contrattazioni. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Ounas potrebbe cambiare le sorti del mercato in caso di partenza. Tanti club sono interessati: Torino, Bologna e Sampdoria ma nessuno affonda il colpo" si legge sul quotidiano.