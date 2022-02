CdM - Ounas tornerà per il Barcellona: c'era già un indizio sul suo recupero

Spalletti perde Lozano ma ritrova Ounas che ieri ha superato tutte le visite post Covid-19. Le anomalie cardiache di cui aveva parlato il commissario tecnico dell’Algeria Belmadi sono ormai alle spalle, Adam può tornare ad allenarsi. È fermo da qualche settimana, quindi, dovrà lavorare per ritrovare la migliore condizione. L’indizio dell’inserimento in lista Uefa aveva fatto già capire che il Napoli è convinto di ritrovarlo al massimo della forma in breve tempo, proprio per la doppia sfida contro il Barcellona. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.