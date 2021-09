CdM - Polonia, il ct Sousa presente a Genova: seguirà da vicino Zielinski

In vista della partita di questo pomeriggio contro la Sampdoria, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Sugli spalti ci sarà anche il ct della Polonia Paulo Sousa che martedì ha visto al Franchi Fiorentina-Inter e oggi sarà a Genova per osservare la crescita di Zielinski anche perché fra un paio di settimane saranno ancora in campo le Nazionali. Piotr dovrebbe tornare nella formazione titolare".