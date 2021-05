CdM: "Qualcosa potrebbe cambiare sulla questione Hysaj"

Un piccolo spiraglio per la permanenza di Hysaj al Napoli? Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "E partiamo dalla difesa dove Elseid Hysaj, 27 anni, nonostante qualche buona prestazione sull’out sinistro, non dovrebbe trovare conferma. Tra l’altro l’ha dichiarato a più riprese il suo procuratore Giuffredi: a fine stagione lasceremo il Napoli.

Dopo sei stagioni, 222 presenze il calciatore dovrebbe dire addio. Usiamo il condizionale, proprio perché in queste ultime ore ci sono tanti movimenti di mercato. Il terzino albanese ha raccolto in questa stagione 23 presenze in campionato (28 in totale). E non è apparso inamovibile come in passato".