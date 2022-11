CdM - Reina e Albiol il 17 dicembre al Maradona: possibile test col Villarreal

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che fa il punto sulle possibile amichevoli che disputerà la squadra di Spalletti nella sosta.

"Il Napoli disputerà due amichevoli ad Antalya, contro il Fatih Karagumruk, la squadra allenata da Andrea Pirlo, e un club inglese, probabilmente il Fulham o il Crystal Palace". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che fa il punto sulle possibile amichevoli che disputerà la squadra di Spalletti nella sosta.

Al rientro in città, è prevista un’amichevole al Maradona. Si giocherà sabato 17 dicembre, l’avversario dovrebbe essere il Villarreal degli ex Albiol e Reina. La squadra dovrebbe poi programmare un altro test in trasferta prima del rientro in campo previsto a San Siro contro l’Inter il 4 gennaio.