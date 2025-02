CdM - Restyling Maradona, manca ancora il progetto! Rischio esclusione Euro2032

vedi letture

Il restyling dello Stadio Diego Armando Maradona in vista degli Europei del 2032 resta ancora in sospeso. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, al momento non esiste un progetto concreto né un piano finanziario su cui basare la ristrutturazione, poiché il Napoli non ha ancora presentato alcuna proposta ufficiale.

Aurelio De Laurentiis, da tempo interessato alla proprietà dell’impianto, potrebbe trovare un’apertura da parte del sindaco Gaetano Manfredi, inizialmente contrario alla cessione. Tuttavia, un’eventuale vendita dovrebbe seguire un iter complesso: sarebbe necessario un project financing, il via libera del Consiglio comunale per inserire lo stadio tra i beni disponibili alla vendita, l’approvazione della Corte dei Conti in caso di offerta concreta e infine il parere positivo della Soprintendenza, dato che il Maradona, avendo più di 50 anni, è soggetto a vincoli di tutela.

Un processo lungo, mentre il tempo stringe. Se le date fissate dal presidente FIGC Gabriele Gravina restano invariate, il termine ultimo per avere progetto e fondi disponibili è il 1° ottobre 2026, ossia poco più di 20 mesi da oggi. Inoltre, questa scadenza coincide con gli ultimi giorni della prima consiliatura di Manfredi, che fu eletto il 4 ottobre 2021. Ciò significa che le fasi decisive della trattativa potrebbero sovrapporsi alla campagna elettorale per le prossime elezioni comunali, aggiungendo ulteriori incognite a un percorso già pieno di ostacoli.