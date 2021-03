CdM ricorda: "Dopo Bologna Gattuso raggiunse accordo con ADL per il rinnovo"

Un girone dopo è cambiato tutto per il Napoli. Al Dall’Ara Osimhen segnò il suo ultimo gol italiano, di testa su cross di Lozano. Valse 3 punti. Pochi giorni dopo, con l’infortunio alla spalla destra in Nazionale durante Nigeria-Sierra Leone, iniziò il suo calvario e in qualche modo anche quello del Napoli.

L’8 novembre, dopo il successo in trasferta contro la squadra di Mihajlovic, il Napoli aveva vinto otto delle dieci gare disputate tra campionato ed Europa League, le prospettive erano ben diverse. Gattuso, ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, aveva da poco raggiunto l’accordo con il presidente De Laurentiis per il rinnovo del contratto. Un’idea rimasta nel cassetto.