CdM ricorda: "Un anno fa l'ammutinamento e la svolta negativa del Napoli"

Un anno fa sembra un’altra vita fa scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Il 5 novembre del 2019 non c’era il Covid in Italia, le mascherine erano quasi un oggetto sconosciuto. La notte del 5 novembre di un anno fa rappresentò per il Napoli (all’epoca allenato da Ancelotti) uno spartiacque. Fu la notte dell’ammutinamento dopo la gara allo stadio San Paolo contro il Salisburgo. La squadra si rifiutò di andare in ritiro. Un mese dopo Ancelotti fu esonerato e arrivò Gattuso, che dopo un avvio incerto ha cambiato totalmente volto alla squadra fino a conquistare la coppa Italia. Oggi è esattamente un anno dalla notte delle proteste, cui seguirono multe e polemiche.