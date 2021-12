Cdm - Rimonte, episodi, infortuni: il Mapei Stadium si conferma maledetto

Il Mapei Stadium ha un’atmosfera maledetta per il Napoli, tra rimonte subite e partite che sembrano non finire mai, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno evidenziando che al 70’ gli azzurri erano sul 2-0, poi "tra errori, infortuni e polemiche il Sassuolo ha pareggiato e ha rischiato anche di vincerla" col 3-2 annullato dal VAR. E "Spalletti era stato già espulso per le proteste nell’azione della rete del 2-2, quando prima del fallo di Demme che ha determinato la punizione del pareggio di Ferrari, il Napoli lamentava un intervento su Rrahmani. Si sono messi anche gli infortuni a complicare la serata, e a spingere il Napoli ad abbassarsi".