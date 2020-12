CdM - Solo 3 cambi rispetto al Crotone: Gattuso ha scelto la formazione

Quale sarà la formazione del Napoli contro la Real Sociedad? Rispetto all’undici del poker di Crotone, dovrebbero essere solo tre i cambi: Maksimovic per Manolas al centro della difesa come da classica alternanza in Europa League, Fabian ha recuperato ed è pronto a completare il centrocampo con Bakayoko e Zielinski, Mertens condurrà l’attacco. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.