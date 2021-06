CdM - Solo cessioni eccellenti potrebbero alzare livello degli investimenti

Solo le eventuali cessioni eccellenti potrebbero alzare il livello degli investimenti sul mercato. Questa la considerazione presente sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che scrive così sulle strategie azzurre.

"Il Napoli per esempio senza Fabian Ruiz dovrebbe ristrutturare la mediana, cautelandosi per quest’ipotesi sta seguendo anche profili importanti come Koopmeiners dell’Az Alkmaar o Svanberg del Bologna. Senza movimenti in uscita, si lavora su idee a costi bassi, come Basic del Bordeaux".