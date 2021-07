CdM - Spalletti ha le idee chiare su quel che serve per la Champions

"Spalletti ha accettato di affrontare questa tempesta con la corazza della sua esperienza, senza perdersi in mare aperto ma affrontandolo con le protezioni giuste". Si parla del tecnico e dell'argomento calciomercato affrontato da Spalletti nella conferenza stampa di presentazione al Napoli.

"Quando si è soffermato sulla battaglia per la qualificazione in Champions League, Spalletti, che ha raggiunto quest’obiettivo con Udinese, Roma e Inter, l’ha sottolineato: 'Per arrivare tra le prime quattro servono i calciatori forti, è la loro qualità che fa la differenza'. Il primo acquisto di Spalletti è Giuntoli, si è legato al direttore sportivo azzurro, ha voluto far quadrato, chiamandolo in causa per la competenza e l’esperienza di vita nel mondo Napoli"