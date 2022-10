CdM - Stadio Olimpico, terreno di gioco sotto osservazione dopo le polemiche di Sarri

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Il Napoli monitorerà con grande attenzione le condizioni di Anguissa, la speranza è riportarlo in campo all’Olimpico, che ha il manto erboso sotto osservazione". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Oggi l’agronomo della Lega Calcio Castelli visionerà le condizioni del terreno di gioco dopo le polemiche di Sarri nel post-partita di Lazio-Udinese. Quello di Anguissa sarebbe un recupero prezioso, assicura forza, fisicità, impatto nei duelli, pulizia nel palleggio, equilibrio nella tenuta del campo. Se non ce la farà, è pronto Ndombele che sta crescendo sotto il profilo del ritmo, dallo scorso aprile, quando con il Lione arrivò ai quarti di Europa League, non veniva coinvolto in varie gare ravvicinate, contro Cremonese, Ajax e Bologna ha accumulato 168 minuti. Domenica si è rivisto in campo anche Demme, che davanti alla difesa ha gestito il pallone con ordine e intelligenza e può essere una soluzione valida per far rifiatare Lobotka".