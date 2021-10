CdM su Insigne: "Probabilmente 'costretto' a fare le valigie per soldi"

Lorenzo Insigne 'non riesce realmente a porsi come spettatore del dialogo che c’è tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il suo procuratore Vincenzo Pisacane'. Si parla del capitano del Napoli sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che spiega la situazione complicata dell'attaccante: "É una trattativa che si protrae da troppo tempo, ed è questa una stagione in cui il contributo di Insigne è fondamentale per immaginare di poter alzare l’asticella delle ambizioni. L’incertezza non è una atmosfera adatta.

Difficile, molto difficile sentirsi 'costretto' a fare le valigie. Per soldi? Eccolo il tasto più dolente: due posizioni che sono distanti. Ciascuna cura i propri interessi, come è lecito che sia. Pesante per Insigne dire: no, grazie. Merito di più. Complicato evidentemente per De Laurentiis alzare la posta. Lo stress che non fa bene al giocatore: in testa alla classifica, con un piede dentro e l’altro fuori".