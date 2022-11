CdM sul furto a Kvaratskhelia: "Messaggio alla società come le rapine ad Hamsik e Aronica?"

Nella mattinata di ieri Khvicha Kvaratskhelia, al suo risveglio, non ha più trovato la sua Mini Coutryman

Nella mattinata di ieri Khvicha Kvaratskhelia, al suo risveglio, non ha più trovato la sua Mini Coutryman. L'automobile è stata avvistata poi nel pomeriggio a Trentola Ducenta, ma il furto resta. E ne scrive anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Il calciatore è vittima frequente, a Napoli come a Parigi: è ricco, esibisce i suoi gioielli, è esposto, vive talvolta, come in questo caso, in posti poco presidiati. E allora perché andare a prendersi una macchinina che non potrai nemmeno portare allo scasso, quando in giro ci sono tutte quelle super cilindrate? Certo certo: i mercati dell’est e del sud del mondo, la macchina magari gliela ritrovano intatta in Georgia. Oppure è stato fatto per recapitare un messaggio alla società, come all’inizio non fu la Panda di Spalletti, ma che poi lo diventò, come furono di certo le rapine ad Hamsik e Aronica un po’ di anni fa?".