CdM sulla smentita di ADL: "Mezza verità, di Conceição ha parlato più volte con Mendes"

La storia, su Sergio Conceição, finita ancor prima di cominciare, è stata una parentesi fugace di un calciomercato che appassiona molto in questi giorni soprattutto per i movimenti delle panchine. Scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che prova a ricostruire la vicenda che ha accesso il dibattito nelle ultime 48 ore: "Il portoghese, per l’appunto, sta per rinnovare con il suo club, il Porto, e soprattutto ha fatto sapere attraverso i suoi intermediari che «vuole giocare la Champions». Una discriminante significativa, ma alle dichiarazioni dell’entourage dell’ex calciatore di Lazio, Parma e Inter, fanno da contraltare le parole di De laurentiis: «Non ho mai parlato con Sergio, è un buon allenatore ma non è nella mia lista».

Una mezza verità. Il patron azzurro ha parlato e anche più volte con Jorge Mendes, l’agente di Conceição, e l’accordo, lunedì, sembrava più che plausibile".