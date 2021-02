CdM - Tante assenze e squadra scarica: Gattuso ha sbagliato il piano-gara

"Nove assenze sono tante, mancano uomini determinanti come Koulibaly, Lozano e Mertens, ma la squadra sembra anche abbastanza scarica". E' così che scrive il Corriere del Mezzogiorno nella sua analisi di Granada-Napoli sulle pagine della sua edizione odierna: "Il piano-gara di Gattuso prevede la rinuncia alla pressione alta, il Napoli attende il Granada, poi cerca col palleggio di far venire fuori gli avversari per aprire gli spazi da attaccare. Gli azzurri spesso sembrano un ibrido, sospesi tra l’ambizione di palleggiare e fare la partita e la necessità di abbassare il baricentro, pensare più a contenere gli avversari che a sviluppare gioco. Ne viene fuori un ibrido tra il baricentro basso e le velleità propositive in cui il Granada spesso riesce a ripartire in maniera pericolosa.