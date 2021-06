CdM: "Troppi gol subiti, il ritorno in Champions passa per la crescita difensiva"

"Il ritorno in Champions League passa per la crescita in fase difensiva". A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno, che passa in rassegna gli ultimi dati della difesa del Napoli, dagli ultimi anni di Ancelotti alla stagione e mezza di Rino Gattuso: "Il Napoli ha subito 57 reti stagionali. Gli azzurri nelle annate in cui hanno raggiunto l’obiettivo hanno viaggiato al massimo a 50 reti subite. Il Napoli, che ha perso l’accesso alla Champions League all’ultima giornata, ha incassato 41 gol. Vista la concorrenza per le prime posizioni, bisogna abbassare questa quota. Il Napoli dell’ultimo secondo posto, quello di Ancelotti, ne subì 36, con Sarri nell’annata dei 91 punti furono solo 29 l gol al passivo".