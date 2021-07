Cds - 141 giorni dopo il terribile ko: il ritorno di Ghoulam è ancora lontano

Faouzi Ghoulam lavora per tornare a disposizione di Luciano Spalletti per la stagione ormai alle porte. Dell'algerino scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sono trascorsi già 141 giorni dall'ennesimo intervento di una carriera disagiata, ma dal momento in cui si rimetterà a corricchiare, ne avrà bisogno di un’altra trentina prima di potersi lanciare liberamente in valutazioni tecniche ed atletiche. E dopo una serie di accidenti, non è forse il caso di accelerare, né di avere fretta".