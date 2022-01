Cds - A Torino un Napoli eroico e di qualità che rilancia il lavoro di Giuntoli

Quel Napoli di Torino è (stata) una squadra prossima all’eroismo, scrive quest'oggi Antonio Giordano sul Corriere dello Sport sottolineando che "ha racchiuso in sé il talento e il coraggio, ha espresso la genialità del proprio allenatore, ha finto di ignorare l’emergenza devastante che l’ha travolta - o di essa si è cibata - ha soffocato quella vigilia travolgente tra Asl e quarantene, paure e pericoli, poi è andata a ballare in faccia alla Vecchia Signora e l’ha tenuta ancora a cinque punti di distanza"

E non solo: "Il Napoli di Torino è la testimonianza della fedeltà d’un progetto che in diciassette anni è andato sviluppandosi ed evolvendosi, è la bontà di un’idea che rilancia (anche) il lavoro sottile di Giuntoli, è la rappresentazione pure scenica della qualità assoluta di interpreti talvolta sottostimati, è un premio per un club che meriti ne ha ed è anche, incredibile ma vero, la cruna dell’ago nel quale sfilano una serie di paradossi che s’allungano sul futuro" con riferimento ai giocatori in scadenza.