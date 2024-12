Cds - Ad Udine non basterà la difesa: bisogna servire Lukaku per svegliare l'attacco

Il Napoli va a caccia del rilancio immediato dopo le due sconfitte con la Lazio ed il primo perso perso. La solidità della squadra resta ed è l’attacco che non aiuta, scrive quest'oggi Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport raccontando della sfida di Udine dove "non basteranno al Napoli il controllo del match, il baricentro prudente e la migliore difesa (con Juve e Fiorentina). Ci vorrà qualcosa in più. L’infortunio di Kvaratskhelia apre alla prima novità. Il cavallino brasiliano Neres alla seconda prova da titolare in campionato. Avrà di fronte uno dei colossi della squadra friulana, l’olandese Ehizibue 1,89. Sarà forse uno dei duelli determinanti".

Conte non proverà altro, almeno inizialmente: "Non azzarderà novità clamorose per risvegliare l’attacco dormiente. È possibile che, invece, nel corso della gara Conte muoverà le risorse nascoste per prendersi il match. Le carte offensive a disposizione sono quelle di Simeone, Ngonge e Raspadori magari ritoccando il modulo. Sarà la partita di Lukaku, meglio servito, a orientare la manovra offensiva degli azzurri. C’è assoluto bisogno del belga nelle migliori condizioni e più inserito nella circolazione della palla. Dovrà essere convenientemente assistito per essere un protagonista".