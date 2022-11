CdS - Allegri è convinto di poter infastidire il Napoli: punta sul recupero di due big

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è convinto di poter dare fastidio al Napoli capolista nella seconda parte di stagione

© foto di Image Photo Agency

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è convinto di poter dare fastidio al Napoli capolista nella seconda parte di stagione, che prenderà il via a gennaio: come riportato dal "Corriere dello Sport", l'allenatore bianconero conta molto su Paul Pogba e Federico Chiesa: i loro completi recuperi potrebbero dare alla squadra quella qualità che in certe occasioni è mancata, e che, unita all'eccezionale tenuta difensiva, e ai risultati ritrovati, può fare la differenza anche in chiave scudetto.