CdS - Anguissa e Lozano corrono verso il Milan: le ultime su tutti gli infortunati

Ci sono ancora diversi infortunati in casa Napoli, le ultime sul Corriere dello Sport col focus in attesa della sfida al Milan: "Più chiaro anche il quadro degli infortunati: Anguissa, reduce da un problema all'adduttore sinistro, ha svolto personalizzato in campo e sarà rivalutato giorno dopo giorno; stesso discorso per Lozano, in campo come Frank a seguire una tabella individuale ma comunque a regime ridotto dopo la lussazione alla spalla destra. Palestra per Tuanzebe (lombalgia) e terapie per Malcuit (problema al polpaccio destro)".