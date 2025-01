Cds - Atalanta reduce dai carichi di lavoro: le scelte di Gasp per il Napoli

Quella di stasera è un'Atalanta differente rispetto al mese di novembre, frenata dalle continue fatiche e dai carichi di lavoro, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che non si tratta di un alibi, tanto per citare Gian Piero Gasperini. I primi segnali sono arrivati già nella gara contro la Juventus di martedì: chi è entrato dalla panchina ha dato le risposte giuste, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Gasp ha ritrovato la via della rete, ma soprattutto Mateo Retegui e le scelte ruoteranno tutte intorno a lui che all'andata partì dalla panchina. De Ketelaere potrebbe tirare il fiato - è parso meno lucido rispetto al solito -, con Pasalic che si piazzerà sulla trequarti in modo da schermare il gioco della squadra di Conte. Per il resto ci sono pochi dubbi, con Hien al centro della difesa e il duo Scalvini-Djimsiti a completare il pacchetto arretrato.