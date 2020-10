CdS - Atalanta umiliata: al San Paolo non si vedeva un gioco così bello dall'era-Sarri

Quali sono le squadre candidate allo scudetto? Dopo il 4-1 rifilato all'Atalanta, la stampa nazionale tiene in considerazione sul serio anche il Napoli. Per i risultati e anche per il gioco, elogiati dal fondo di Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport: "Dal punto di vista dell’organico occhio al Napoli, che con Bakayoko ha davvero completato una squadra fisica e spettacolare: Politano, Insigne (assente con l’Atalanta), Mertens, Lozano, Osimhen e Petagna sono attaccanti così forti e diversi che Gattuso può davvero sognare in grande. Straordinaria la vittoria azzurra contro l’Atalanta, battuta nel primo tempo. Gattuso ha spento la macchina perfetta di Gasperini e a lungo l’ha anche umiliata con un gioco che non si vedeva al San Paolo dall’epoca del vero Sarri”.