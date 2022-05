CdS - C'è Beto per l'attacco: chieste informazioni all'Udinese

Questa l'indiscrezione lanciata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sui possibili rinforzi in attacco in casa Napoli

Spunta Beto: interessa il portoghese dell’Udinese. Questa l'indiscrezione lanciata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sui possibili rinforzi in attacco in casa Napoli in vista della prossima stagione.

"Anche il Napoli, però, continua a chiedere informazioni. All'Udinese, per esempio: piace Beto, attaccante portoghese di 24 anni che in questa stagione, prima dell'infortunio di aprile, ha sfoderato colpi interessantissimi e gol (11 in campionato, 13 in totale)".