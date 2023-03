Cds - Che festa a Torino! Il Napoli ritrova i tifosi: in 10mila a cantare a 900km dal Maradona

Il Napoli vince a Torino ritrovando anche il proprio pubblico. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta la domenica dei napoletani

Il Napoli vince a Torino ritrovando anche il proprio pubblico. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta la domenica dei napoletani: "Il soldato è a Torino ma è sempre innamorato. Come se fosse a casa: diecimila tifosi, almeno diecimila a cantare per il Napoli anche a 900 chilometri dal Maradona. Che invasione e che festa all’Olimpico, lo stadio del Toro. Spettacolo di un popolo in estasi che ogni volta, da queste parti, va ben oltre il settore riservato agli ospiti, di nuovo aperto e vivace dopo i due mesi senza trasferte azzurre deciso dal Ministero dell’Interno per i fatti di gennaio sull’A1".