CdS - Chi alimenta polemiche su Kvara vada a rivedere quest'immagine di Inter-Napoli

vedi letture

La rivincita di Khvicha Kvaratskhelia dopo giorni di polemiche inutile sta tutta nella giocata che ha portato alla rete decisiva di Scott McTominay contro il Torino. Ne scrive anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La rabbia e il nervosismo per alcuni cambi non sono segnali di rottura, anzi. Sono la fotografia dell’amarezza di chi non vorrebbe uscire mai per aiutare la squadra.

Chi si specializza ad alimentare polemiche dovrebbe andarsi a rivedere un’immagine di Inter-Napoli: Kvara che corre a cento all’ora per andare a chiudere sulla corsia opposta da terzino destro su Dimarco ed esulta come dopo un gol".