CdS - Clamoroso Sarri: "Porterà Chiffi in tribunale dopo la squalifica"

Chiusa la questione con la giustizia sportiva, con il ricorso respinto e Sarri che sarà fuori anche contro il Torino, ora il tecnico si rivolgerà alla giustizia ordinaria. E così il Corriere dello Sport titola: "Sarri salta il Toro, ma porta Chiffi in tribunale". La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha respinto il reclamo avverso la squalifica di due giornate inflitta al tecnico dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione di Milan-Lazio e il successivo scontro verbale con l’arbitro Chiffi, avvenuto nel tunnel degli spogliatoi di San Siro.

La procedura sportiva si è conclusa, ma Sarri con un passo storico si rivolgerà alla giustizia ordinaria. La notizia è che sta procedendo, non torna indietro, porterà l’arbitro Chiffi in Tribunale, probabilmente lo querelerà per la presunta diffamazione. Per farlo ha bisogno di ottenere una deroga alla clausola compromissoria, la chiederà alla Figc.