Cds - Conte cambia modulo allo Stadium: ieri ha provato anche 433 e 352 senza Politano

Antonio Conte ha pronta una variazione tattica. Nell'allenamento di ieri c'è stato di tutto, racconta il Corriere dello Sport: "La formula classica, il 3-4-2-1 varato sin dall’inizio della stagione, una dose di 4-3-3 e soprattutto il 3-5-2. Le origini. Con McTominay al posto di Politano più che di Mazzocchi, un centrocampo ovviamente più folto e Kvara stile Georgia, a supporto di Lukaku: piace, la tentazione è molto forte".

L'idea è di lanciare dall'inizio McTominay: "Corsa e idee, riaggressioni e inserimenti, densità in un centrocampo dove bisognerà aggredire e velocizzare le transizioni. Conte ci sta pensando e s’è messo a provare, da scacchista consumato. Con l’alternativa del 4-3-3 in tasca, ancora con McT a centrocampo ma senza Mazzocchi, con Politano nel tridente e Di Lorenzo a destra. Finora, il Napoli le ha giocate tutte come da spartito estivo: con il 3-4-2-1, Di Lorenzo terzo di difesa e Politano e Kvara alle spalle della punta".