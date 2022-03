CdS critico: "Mondiale senza campioni d'Europa. Formula assurda e delinquenziale"

TuttoNapoli.net

"Quello che mi fa maggiormente incazzare è il pensiero che in Qatar si disputerà un Mondiale senza i campioni d’Europa". Scrive così il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni dopo l'eliminazione dell'Italia dalla corsa alla Coppa del Mondo nel suo fondo sul quotidiano criticando la formula delle qualificazioni: "Lo scrissi mesi fa, la formula è assurda; ridicolo, poi, programmare spareggi di questo genere a marzo. Delinquenziale non tener conto di valori, storia, titoli e ranking stagionali. I detentori di quattro coppe fuori per la seconda volta di fila. Le colpe principali sono le nostre, ma ci hanno aiutato a sbagliare".