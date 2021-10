CdS difende Spalletti: "Solo i poveri di spirito e i deboli di memoria lo fischieranno!"

"Non merito i fischi dell'Olimpico", ha detto Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa alla vigilia del big match sul campo della Roma. E il Corriere dello Sport è d'accordo con lui. "I fischi no, non li merita. Ha ragione - scrive Giancarlo Dotto nel suo editoriale - e ha fatto bene a ribadirlo. Con serenità e fermezza. L’aveva già detto quando venne da interista all’Olimpico, ma non servì. Fu fischiato di brutto e forse sarà così anche oggi, ma le cose ingenerose possono accadere una, due, mille volte, non per questo saranno meno ingenerose. Fischieranno oggi all’Olimpico contro Spalletti solo i poveri di spirito e i deboli di memoria".