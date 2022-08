CdS - Domani l'esordio di 4 azzurri: amichevole per mettere minuti nelle gambe

Domani sorpresa per i tifosi: alle ore 18 verrà disputata una partita amichevole di allenamento contro la Juve Stabia

Domani sorpresa per i tifosi: alle ore 18 verrà disputata una partita amichevole di allenamento contro la Juve Stabia. Sarà l'occasione per vedere giocare per la prima volta i nuovi arrivati Raspadori, Ndombele e Simeone che non hanno ancora debuttato (come Sirigu) e che inizieranno a mettere minuti nelle gambe. Lo scrive il Corriere dello Sport.