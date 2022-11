CdS - Dopo i colpi sensazionali Kim e Kvara ogni passo che si muove da Castel Volturno fa rumore

Sul Corriere dello Sport si sottolinea come in casa Napoli si faccia sempre grande attenzione alle possibili occasioni che possono arrivare dal mercato.

"Il mercato prima o poi tornerà, finirà per diventare un’esigenza perché niente è per sempre, e in un autunno insolito, tanto Mondiale e niente altro in giro, c’è sempre un modo per tenersi aggiornati, per ridare un’occhiata a ciò che è stato già selezionato, per far nascere qualche scelta estemporanea: il data base va aggiornato, qualcosa il Napoli ci ha già messo dentro, però la rivoluzione di agosto è soltanto una tappa di quel processo di modernizzazione che ha bisogno d’aggiornamento continuo. Le voci corrono, va sempre così, e dall’estate scorsa, dal momento in cui Kvara e Kim sono diventati «colpi sensazionali», ogni passo che si muove da Castel Volturno fa rumore: un’eco dalla Turchia, un’altra dalla Spagna, c’è fermento in giro, dal centrocampo all’attacco, e tutte le strade portano inevitabilmente al Napoli.