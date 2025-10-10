CdS elogia Juan Jesus: "Esempio virtuoso di professionista e leader"

Juan Jesus si è preso la difesa del Napoli. Sempre titolare dall'infortunio di Buongiorno in avanti, il centrale brasiliano ha dimostrato ancora una volta di essere una garanzia. E oggi il Corriere dello Sport lo elogia così: "Le parole hanno un peso e Antonio Conte, dopo Napoli-Sporting Lisbona, intervenendo in conferenza stampa, non disse a caso è immortale, è intramontabile, teniamocelo stretto» parlando di Juan Jesus.

Un ex svincolato, come Spinazzola, che a Napoli ha scoperto vita nuova, ha vissuto una seconda giovinezza, ha vinto due scudetti ed è diventato, insospettabilmente, leader sorridente voluto bene da tutti, personaggio mai banale in ciò che dice e in ciò che fa. Esempio virtuoso del professionista che conosce solo una strada: quella del lavoro. E la persegue e la attraversa ogni giorno per arrivare, all'età di 34 anni, a essere un titolarissimo aggiunto, l'uomo in più di Conte".