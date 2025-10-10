Spinazzola si è preso la fascia sinistra: il confronto tra il minutaggio suo e di Olivera-Gutierrez

TuttoNapoli.net
di Pierpaolo Matrone

Leonardo Spinazzola è il terzino sinistro titolare del Napoli. Certo, a volte ha giocato Mathias Olivera, in due occasioni Miguel Gutierrez, ma l'ex Roma è l'esterno che ha collezionato più minuti. Lo sottolinea oggi in edicola Il Mattino: "In questo ciclo-terribile che inizia sabato prossimo, il protagonista sară Conte e le sue scelte camaleontiche. Difficilmente vedremo lo stesso Napoli per due partite consecutive.

Certo, tra quelli che ora sono tra i gregari spunta anche Olivera: alla fine appena 242. E lo stesso Gutierrez: 179. Ormai stracciati da Spinazzola che viaggia a un minutaggio di 460 minuti, ovvero il settimo della rosa per presenze in campo".