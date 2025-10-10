Nessun rientro last-minute dalle nazionali: ecco quando Conte avrà il gruppo al completo
Antonio Conte sta lavorando con mezzo gruppo a Castel Volturno, senza i 10 nazionali in giro per il mondo. Ma entro metà della prossima settimana ritroverà tutto il gruppo. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno: "Stavolta non ci saranno rientri last minute, mercoledi o al massimo giovedi Conte dovrebbe arrivare tutto il gruppo a disposizione tranne gli infortunati.
Sarà una stagione lunghissima, il 18 ottobre a Torino inizia un altro tour de force ricco d'impegni, Conte lo sta preparando con la consapevolezza di dover tenere sul pezzo tutta la rosa. Alternanza di uomini e gestione della sfera tattica tra il modula con i Fab Four e il 4-3-3, il percorso del Napoli passa anche per il lavoro di queste giornate al ritmo di doppie sedute".
