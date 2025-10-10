Torino, Baroni attende notizie dall'infermeria: due calciatori in dubbio per il Napoli

Manca una settimana al match tra Torino e Napoli e, sponda granata, l'attenzione è tutta rivolta all'infermeria. Marco Baroni ha due importanti giocatori in forte dubbio per la sfida contro gli azzurri. Il centrocampista Anjorin e il difensore Ismajli sono entrambi alle prese con problemi fisici che ne mettono a rischio la presenza. I due calciatori saranno sottoposti a specifici test in campo nei prossimi giorni.

Solo dopo queste verifiche si potrà capire se Anjorin e Ismajli riceveranno l'ok medico e tecnico per essere a disposizione. Un'assenza contemporanea dei due elementi complicherebbe non poco i piani di Baroni in vista di un match cruciale contro i campioni d'Italia. Il Torino incrocia le dita. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.