Retroscena Reja: ADL aveva pensato al suo ritorno, ma in un altro ruolo

Oggi Edy Reja festeggia i suoi 80 anni, un compleanno che evoca ricordi dolci nel cuore dei tifosi azzurri. L'allenatore è stato l'artefice della doppia promozione che riportò il Napoli dalle ceneri della Serie C fino al grande calcio, facendo esplodere la gioia in città per ben due volte. Nonostante il tempo trascorso, il legame tra Reja e la piazza partenopea, incluso il presidente De Laurentiis, è rimasto forte. Il Mattino oggi svela un retroscena significativo: prima dell'arrivo di Ancelotti, il presidente aveva seriamente pensato a Reja per affidargli la gestione del settore giovanile. Un'idea lodevole per il suo "cuore azzurro" che, tuttavia, non si concretizzò.

L'affetto è reciproco e testimoniato da un aneddoto: da allenatore della Lazio, Reja si concesse un brindisi segreto con De Laurentiis e i giornalisti a Napoli, chiedendo riservatezza mantenuta da tutti per il rispetto che si è guadagnato in riva al Golfo. Un rapporto speciale che conferma: il suo amore per il Napoli è immutabile.