Lucca scalzato da Hojlund, Il Mattino: "Ma col Torino può toccare a lui da titolare"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:00Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Rasmus Hojlund è l'attaccante titolare, Lorenzo Lucca è stato scalzato. Ma contro il Torino potrebbe toccare all'ex Udinese. Lo scrive Il Mattino: "Lucca, scivolato nelle retrovie e in cerca di spazio. Si parla del tourbillon della vita di una allenatore, alle prese con quella risorsa o quella dannazione della panchina dei rincalzi.

[...] Lucca, 212 minuti fino ad adesso, ma titolare solo nelle prime due gare di campionato. Con l'arrivo di Hojlund (ieri un'altra doppietta per lui, ma con la Danimarca contro la Bielorussia) è scivolato indietro, ma toccherà sicuramente a lui partire dall'inizio".