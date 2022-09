CdS elogia Meret: "Ne ha mangiata di carta straccia, ma senza mai una polemica"

Parlando del rinnovo ormai fatto tra Napoli e Meret, l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive

Parlando del rinnovo ormai fatto tra Napoli e Meret, l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Alex ne ha mangiata di carta straccia, altroché, però in silenzio e senza mai accennare una polemica o soltanto una smorfia. Ha tenuto duro, ha avuto pazienza e ha reagito nell'unico modo realmente utile: parando, parando alla grande in Champions e in campionato dal Verona al Milan. E così, dopo un incontro tra il ds Giuntoli e il suo manager Pastorello andato in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno, ha brindato".