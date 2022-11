Cds esalta Lobotka: "Appena è uscito il Napoli ha subito 2 gol"

Tanti elogi per Lobotka, grande protagonista ad Anfield. Voti altissimi. Questo il commento del Corriere dello Sport

Tanti elogi per Lobotka, grande protagonista ad Anfield. Voti altissimi. Questo il commento del Corriere dello Sport: "Senza Lobotka, che è insostituibile, il Napoli si è abbassato, ha concesso campo e corner al Liverpool, mentre Lobo rifiatava in panchina, recuperava dopo aver corso tantissimo, incollato (spesso) a Firmino ma poi anche rincorso per tutta la partita dal brasiliano e da ogni avversario che provava invano a fermarlo".