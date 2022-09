Cds esalta Lobotka: "Ha perso 7kg e col Liverpool ha corso fino a 28km orari"

Il Corriere dello Sport elogia Stanislav Lobotka per la sua crescita, in questa stagione per Spalletti è diventato un insostituibile

Il Corriere dello Sport elogia Stanislav Lobotka per la sua crescita, in questa stagione per Spalletti è diventato un insostituibile: "È stato Lobotka a cambiare, anche fisionomia, con quei 7 chili persi nell'estate 2021 che lo hanno reso più scattante - contro il Liverpool ha sprintato fino a 27,7 chilometri orari - senza privarlo della capacità di confrontarsi con chiunque nei contrasti. Non ha le genialità e i gol di Hamsik, lo slovacco a cui Napoli ha voluto un mondo di bene, ma ha l'intelligenza e la continuità del regista moderno".