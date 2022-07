Cds esalta Raspadori-Napoli: "Può giocare ovunque ed a molti ricorda Paolo Rossi"

Al Napoli piacciono piccoli ma bravi, scrive in un fondo il Corriere dello Sport analizzando l'assalto del Napoli a Raspadori

Al Napoli piacciono piccoli ma bravi, scrive in un fondo il Corriere dello Sport analizzando l'assalto del Napoli a Raspadori: "Il possibile arrivo di Raspadori restituirebbe alla squadra di Spalletti una parte della tecnica, della sveltezza e della creatività persa con le partenze di Insigne e Mertens. Al tempo stesso, Giacomino allargherà le possibilità dell’allenatore: Insigne ha sempre giocato esterno a sinistra, sia nel tridente che nel 4-2-3-1, Raspadori può giocare ovunque mantenendo più o meno lo stesso livello di rendimento. Può essere l’alterativa a Osimhen come prima punta, anche se in questo caso all’attacco alla profondità il Napoli dovrà preferire il palleggio fra le linee; può giocare alle spalle di Osimhen; può muoversi sull’esterno puntando sulla triangolazione rapida con lo stesso Osimhen o col centrocampista più avanzato.

Per il fisico e lo scatto breve a molti ricorda Paolo Rossi, che, prima di incrociare Gibì Fabbri a Vicenza, giocava sull’esterno come Raspadori. Per evitare querele, meglio chiarire che i punti di contatto finiscono qui, Paolo era un mostro, Giacomino chissà. Comunque, a 22 anni, alle spalle ha già quattro campionati di Serie A col Sassuolo, anche se soltanto gli ultimi due da titolare o quasi. Nell’ultima stagione ha stabilito il suo record di gol, 10, in 38 partite (Coppa Italia compresa). Alla sua età Insigne aveva giocato un solo campionato di A".