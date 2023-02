Cds esalta Simeone: "E' un esempio che tutti dovrebbero imparare a memoria"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta Simeone non solo per i gol ma per i suoi atteggiamenti

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta Simeone non solo per i gol ma per i suoi atteggiamenti: "Vivere all’ombra di Osimhen, il meglio del momento, potrebbe quantomeno smorzare l'entusiasmo di un vice di 27 anni, e invece le interpretazioni del ruolo di Simeone sono un esempio che tutti gli aspiranti calciatori dovrebbero imparare a memoria: uomo squadra irriducibile, sempre grato, sempre sul pezzo. Tremendamente: 8 gol in 17 presenze e 525 minuti (esclusi recuperi)".