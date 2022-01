CdS - Fabiàn neanche in panchina, Spalletti si affiderà ad una ciurma di giovanotti

"Spalletti avrà poco a cui pensare in chiave formazione". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prova a fare la conta dei disponibili in vista della sfida alla Juventus: "| disponibili sono in totale 15 dopo il forfait di Fabian, fuori causa a scopo precauzionale per i residui della tendinopatia adduttoria accusata con il Sassuolo il 1° dicembre. Quindici di cui tre portieri: un dubbio, Mertens o Petagna al centro dell'attacco.

Per il resto, scelte inevitabili più che obbligate: Ospina in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam; Demme e Lobotka a centrocampo; Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di uno tra Dries e Petagna. E in panchina, una ciurma di giovanotti della Primavera"